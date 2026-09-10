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Condenan en Hong Kong a tres activistas de vigilias por Tiananmén a entre 5 y 7 años de prisión

Condenan en Hong Kong a tres activistas de vigilias por Tiananmén a entre 5 y 7 años de prisión
Agentes de policía montan guardia frente a los Juzgados de Primera Instancia de West Kowloon antes de que se dicte sentencia en el juicio por seguridad nacional contra tres activistas prodemocráticos que organizaban vigilias anuales para conmemorar la sangrienta represión de Tiananmen en China, en Hong Kong Peter PARKS
Condenan en Hong Kong a tres activistas de vigilias por Tiananmén a entre 5 y 7 años de prisión
Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, activistas prodemocráticos de Hong Kong Peter PARKS
AFP
10 de septiembre de 2026

Tres activistas prodemocracia que organizaban vigilias en Hong Kong para conmemorar la sangrienta represión de Tiananmén en China fueron condenados este viernes por una corte local a penas de cinco a siete años de prisión, en un juicio criticado por varios países y oenegés.

Las ciudades semiautónomas de Hong Kong y Macao solían ser los únicos territorios chinos que permitían jornadas públicas para recordar a quienes murieron el 4 de junio de 1989, cuando Pekín envió tropas y tanques para reprimir las protestas que exigían reformas políticas en la plaza de Tiananmén de la capital.

Dichos eventos están ahora prohibidos de facto en esta antigua colonia británica desde que el gobierno chino impuso en 2020 una ley de seguridad nacional tras las enormes y por momentos violentas manifestaciones prodemocráticas que sacudieron Hong Kong un año antes.

Lee Cheuk-yan, de 69 años; Chow Hang-tung, de 41; y Albert Ho, de 74, habían sido hallados culpables en agosto pasado por un tribunal hongkonés de "incitación a la subversión" y se encuentran detenidos desde que fueron acusados en 2021.

Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung, quienes se declararon inocentes, recibieron este viernes sentencias de siete años y siete años y tres meses de prisión, respectivamente, constataron periodistas de la AFP durante la audiencia.

Albert Ho, quien se reconoció culpable, fue condenado a cinco años y dos meses de prisión.

Estos tres activistas eran líderes de la Alianza de Hong Kong, un grupo ya disuelto que organizaba vigilias anuales en el Parque Victoria del centro financiero asiático.

En agosto, el tribunal había determinado que los activistas violaron la Constitución china al hacer un llamado a "poner fin a la dictadura del partido único".

La ONU, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia rechazaron entonces ese veredicto, así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Según un recuento realizado a principios de agosto, las autoridades de Hong Kong han detenido a 415 personas por diversos motivos relacionados con la seguridad nacional, de las cuales 185 han sido declaradas culpables.

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