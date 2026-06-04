Colombia reduce los narcocultivos en 2025, aunque aumentan durante el mandato de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó el martes que la superficie cultivada con coca disminuyó en 2025 con relación al año anterior, aunque aumentó durante su mandato, en el país con la mayor producción mundial de cocaína.

Petro reveló el informe a pocos meses del final del primer gobierno izquierdista en la historia del país y a semanas del balotaje presidencial del 21 de junio en el que su aliado, Iván Cepeda, se enfrentará al ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta.

Según las estimaciones citadas por Petro durante una alocución televisada, el país registra una mejoría en la lucha contra las drogas leve pero progresiva en los últimos meses de su gobierno que termina el 7 de agosto.

Los narcocultivos se redujeron 1,5% entre 2024 y 2025, cuando se contabilizaron 258.000 hectáreas, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Y en lo que va del año la cifra bajó a 253.358 hectáreas, según Petro. La extensión es, no obstante, superior a la registrada al inicio de su mandato en 2022.

Según el informe del presidente, los narcocultivos se han incrementado en un 16% en los últimos cuatro años.

La extensión actual de cultivos de hoja de coca, base para la fabricación de cocaína, es casi la misma que la reportada en el último informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde entonces, la ONU no ha vuelto a publicar el reporte, cuya metodología fue duramente criticada por Petro.

Estados Unidos retiró en 2025 la certificación al país como aliado antidrogas al considerar que no hacía lo suficiente contra el narcotráfico, medida que agravó una crisis diplomática entre los aliados históricos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció el martes su respaldo al candidato opositor, Abelardo de la Espriella, que sorprendió el domingo al encabezar la primera vuelta por delante del senador Cepeda, delfín de Petro.

"Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad", escribió Petro en X en respuesta al mensaje de Trump.