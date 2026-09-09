Cinco muertos en un accidente de helicóptero en Malasia

Cinco personas murieron cuando un helicóptero se estrelló en un aeródromo remoto del interior del estado malasio de Sarawak, en la costa noroeste de la isla de Borneo, informaron este miércoles las autoridades.

El helicóptero BO-105, operado por el Servicio de Médicos Voladores del país, se estrelló el martes por la tarde a unos 315 kilómetros de la ciudad de Miri, informaron funcionarios de gestión de desastres.

"Las cinco personas a bordo fallecieron, de acuerdo con informes del Departamento de Bomberos y Rescate y del Ministerio de Salud", aseguró Galong Luang, presidente de gestión de desastres de Miri, en un comunicado.

Entre los fallecidos están el piloto, un médico, un asistente médico y dos enfermeras, según los medios locales.

Las imágenes del accidente difundidas en las redes sociales mostraban al helicóptero echando humo poco antes de estrellarse.

Por el momento, se desconoce la causa del accidente.