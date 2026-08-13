Cinco muertos en Crimea en una explosión tras un ataque ucraniano

Cinco personas murieron en una explosión tras un ataque ucraniano en Sebastopol, anunció el jueves el gobernador local impuesto por Moscú en esta ciudad de la península de Crimea, anexionada por Rusia.

Cuatro técnicos en pirotecnia del Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso y un agente de seguridad murieron, precisó Mijaíl Razvozháyev en Telegram. "Nuestros hombres estaban inspeccionando la zona después de un ataque ucraniano. Una munición enemiga explotó", añadió.

Las fuerzas ucranianas intensifican desde junio sus ataques contra esta península, anexionada por Moscú en 2014, dirigidos en particular a las infraestructuras energéticas y logísticas rusas.

Estos ataques reiterados provocaron este verano boreal la declaración de una "situación de emergencia" en toda Crimea, destino muy frecuentado por los turistas rusos, donde se registra una escasez de combustible y cortes de electricidad.