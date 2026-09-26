Cierra el segundo ciclo de diálogos entre gobierno interino y oposición de Venezuela

La segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición cerró el viernes en Caracas con un acuerdo para nombrar a un comité a cargo de designar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.

Se trata de un primer paso de una reforma judicial general reclamada por la oposición y prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez que gobierna bajo presión de Washington.

En la primera ronda de negociaciones iniciada en agosto se acordó la renovación del sistema de justicia, el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra.

En este segundo ciclo de conversaciones se anunciaron los integrantes de un consejo de revisión de credenciales para los postulados al TSJ en el marco de la reforma al sistema judicial.

Las partes acordaron "continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesario para la transformación del sistema judicial", según el documento.

Las partes acompañan además, el desbloqueo de medios de comunicación impulsado por la presidenta interina, tras años de censura.

La eliminación de restricciones es "parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información".

Los diálogos auspiciados por Estados Unidos son encabezados por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, y por Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó mayoría legislativa en 2015.

La líder opositora María Corina Machado y nobel de la paz fue excluida de los diálogos, pero ha dicho que no interferirá y que espera resultados concretos.

Exiliada en Panamá, Machado no ha logrado regresar a Venezuela pese a varios intentos, según informaron fuentes de su partido Vente Venezuela.

El jefe parlamentario eludió responder a la prensa si consideran incorporar en los diálogos el tema de la líder opositora y sus derechos políticos luego de ser inhabilitada a postularse a cargos públicos y participar en elecciones.

Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.