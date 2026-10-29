China adopta medidas para reforzar la disciplina en el Partido Comunista

Altos cargos del gobernante Partido Comunista Chino adoptaron medidas para reforzar la disciplina en sus filas, durante una importante reunión concluida el jueves en Pekín, informó la prensa estatal.

El quinto plenum del Comité Central, encabezado por el presidente Xi Jinping, decidió "profundizar la gobernanza integral y rigurosa del partido", incluyendo la intensificación de la lucha contra la corrupción, según la agencia oficial Xinhua.

El Comité Central tiene unos 300 integrantes, y sus plenums han marcado momentos clave para que Xi afiance su autoridad.

El presidente chino ha librado una campaña de 14 años contra la corrupción, en la que miles de funcionarios han sido destituidos, decenas de ellos miembros del Comité Central.

Como resultado de sus purgas, el plenum de este año tuvo la participación más baja desde la muerte del exlíder Mao Zedong en 1976, con ocho puestos vacantes en el Comité Central.

No obstante, algunos puestos fueron asignados durante las sesiones, iniciadas el lunes.

El jefe anticorrupción, Zhang Shengmin, también vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), fue promovido al Politburó, el máximo organismo de toma de decisiones del país.

El ejército chino ha sido fuertemente impactado por las medidas anticorrupción de Xi.

En agosto fue destituido Zhang Youxia, entonces general de más alto rango, tras meses de investigación sobre corrupción.

Su salida dejó a la CMC con solo dos representantes, Xi y Zhang, de los siete que debería tener.

El plenum se celebró antes del congreso partidario del próximo año, en el cual se espera que Xi, de 73 años, sea designado para un histórico cuarto período consecutivo en el poder.

Según el director del Instituto SOAS sobre China, Steve Tsang, esta reunión sirvió precisamente para "preparar el terreno" para la reelección de Xi el próximo año.

"Reforzar el control, especialmente en cuestiones de personal, es un paso preparatorio esencial para que Xi se asegure de que su prolongación se lleve a cabo sin ningún contratiempo", afirmó.