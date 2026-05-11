Cerca de 900 civiles muertos en ataques con drones entre enero y abril en Sudán, según la ONU

Cerca de 900 civiles murieron en ataques con drones en Sudán entre enero y abril de este año, informó este lunes la ONU, que advirtió que este tipo de operaciones está arrastrando el conflicto sudanés hacia una fase "aún más mortífera".

Más de tres años de guerra civil en Sudán han dejado decenas de miles de muertos, más de 11 millones de desplazados y han llevado a varias regiones al borde de la hambruna.

Los ataques con drones del ejército sudanés y de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas desde abril de 2023, se han intensificado en los últimos meses en todo el país.

"Los ataques con drones fueron responsables de al menos 880 muertes de civiles entre enero y abril de este año", señaló la oficina de derechos humanos de la ONU.

"Los drones armados se han convertido en la principal causa de muertes civiles", afirmó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Türk advirtió que "si no se actúa de inmediato, el conflicto está a punto de entrar en otra fase nueva, aún más mortífera".

Los mercados han sido blanco frecuente de estos ataques, con al menos 28 que dejaron víctimas civiles en los primeros cuatro meses del año. Los centros de salud fueron alcanzados al menos en 12 ocasiones.

Türk advirtió que el aumento de la violencia afectará la entrega de ayuda humanitaria esencial.

"Gran parte del país (...) enfrenta ahora un mayor riesgo de hambruna e inseguridad alimentaria aguda", dijo.