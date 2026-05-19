Catar dice que las negociaciones EEUU-Irán necesitan "más tiempo"

Catar declaró el martes que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Pakistán, requieren más tiempo para alcanzar un acuerdo, un día después de que Donald Trump anunciara que pospuso unos ataques previstos para dar una oportunidad al proceso.

"Apoyamos el esfuerzo diplomático de Pakistán, que ha mostrado seriedad a la hora de reunir a las partes y encontrar una solución, y creemos que se necesita más tiempo", declaró el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, en una rueda de prensa.

"Queremos proteger a la población de la región para que no sea la principal perdedora de cualquier escalada en la región", afirmó.

Trump, que extendió indefinidamente la tregua y ha dejado claro que quiere salir de una guerra que ha resultado ser políticamente perjudicial, afirmó el lunes que había renunciado a un ataque contra Irán previsto para el día siguiente, a petición de líderes de países del Golfo, entre ellos Catar.

El dirigente estadounidense también dijo que hay "muy buenas posibilidades" de llegar a un acuerdo con la república islámica.

Por su parte, el ejército iraní declaró el martes en un comunicado que abrirá "nuevos frentes" si Estados Unidos retoma sus ataques.

"Si el enemigo comete la estupidez de caer de nuevo en la trampa de los sionistas y cometer una nueva agresión contra nuestro querido Irán, abriremos nuevos frentes contra él", declaró el portavoz del ejército, Mohammad Akraminia, citado por la agencia de noticias iraní Isna.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, tras casi 40 días de ataques, Irán y Estados Unidos han celebrado una ronda de conversaciones directas en Islamabad el 11 de abril, que fracasó.

Desde entonces, intercambian propuestas para un acuerdo duradero, pero sin avances significativos debido a las alejadas posiciones de ambas partes, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear.