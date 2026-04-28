Casi 60 países abren en Colombia una primera cita para salir de las energías fósiles

Frente al idílico mar Caribe, surcado por navíos que transportan carbón, casi 60 gobiernos se reúnen este martes y miércoles en una inédita cita en Colombia para salir de los combustibles fósiles, pese a la dependencia mundial de estos contaminantes.

La conferencia organizada por Colombia y Países Bajos en Santa Marta se celebra en medio del conflicto en Oriente Medio que ha puesto en jaque la seguridad energética mundial y ha disparado los precios del petróleo.

A medida que los delegados llegaron el lunes para esta reunión de alto nivel, activistas climáticos y pueblos indígenas protestaron contra los combustibles fósiles en las calles y playas de esta ciudad turística y a la vez gran puerto de exportación del carbón colombiano.

En la cita participan desde países productores de combustibles fósiles como Brasil, Canadá y Noruega hasta pequeños estados insulares amenazados por el calentamiento como Tuvalu.

No cuenta con los mayores emisores mundiales, como China, Estados Unidos y Rusia, pero para sus participantes es una ventaja para evitar que obstaculicen las discusiones, como sucede en las conferencias del clima de la ONU.

En la COP28 de Dubái de 2023, la comunidad internacional se comprometió a iniciar una transición para abandonar el petróleo, el gas y el carbón, los mayores contaminantes del planeta.

Sin embargo, desde entonces no se avanzó. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de estos combustibles volvieron a aumentar en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico.

Además, los países gastan cinco veces más en apoyar estas energías, por ejemplo, con subsidios, que en las renovables, según un estudio del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible.

En Santa Marta, "hay posibilidades reales" de romper esa dependencia, dijo a la AFP la expresidenta irlandesa Mary Robinson, exenviada especial de la ONU para el Clima. "Nunca antes habíamos tenido el tiempo y el espacio para hacerlo", agregó.

- El papel de la ciencia -

Científicos presentaron el domingo un "menú" con 12 medidas para orientar de forma concreta a los Estados.

Por ejemplo, "detener todo nuevo proyecto de extracción o de infraestructuras para las energías fósiles".

"No hay duda de que no existe justificación alguna para nuevos proyectos de exploración de energías fósiles", recalca a la AFP Carlos Nobre, reputado climatólogo brasileño, presente en Santa Marta para lanzar un panel científico que apoyará a los países en la transición.

"Incluso sin nuevos proyectos de exploración, la cantidad de combustibles fósiles que existe ya hará subir las temperaturas 2,5 °C de aquí a 2050", agrega.

Hoy el mundo está en +1,4 °C con respecto al siglo XIX, y las naciones se fijaron en 2015, el límite de 2 °C, o incluso de 1,5 °C para evitar un efecto catastrófico para el futuro del planeta.

Pero sustituir los coches de gasolina, las calderas de gasóleo y las fábricas que funcionan con gas por equivalentes que funcionen con electricidad de origen solar o eólico representa un esfuerzo financiero colosal.

Incluso las naciones más decididas, como la Colombia del presidente Gustavo Petro, reconocen que todavía necesitarán décadas.

Otros países, como Brasil, parecen incluso potenciar su política extractivista.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó la semana pasada que el gigante Petrobras trabaja con la mexicana Pemex para alcanzar un acuerdo con el fin de explorar petróleo en aguas profundas del golfo de México.

Greenpeace fustigó el proyecto. "Esto repite un preocupante patrón histórico en América Latina, que sigue apostando por la extracción de recursos naturales como motor de desarrollo, aplazando indefinidamente la diversificación de su base económica y energética", dijo a la AFP Mariana Andrade, coordinadora de Océanos de Greenpeace Brasil.