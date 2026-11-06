Canadá presenta presupuesto para reforzar "independencia económica" frente a EEUU

Canadá presentó este jueves un presupuesto destinado a continuar la transformación del país, con el fin de reforzar su "independencia económica" respecto a los Estados Unidos de Donald Trump.

El gobierno de Mark Carney no se desvía de su rumbo a pesar de que el panorama político ha cambiado radicalmente en su poderoso vecino, tras la contundente victoria del martes de los demócratas, quienes se han mostrado críticos con los aranceles impuestos a Canadá.

El presupuesto tiene como objetivo garantizar "una mayor independencia económica" para Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos.

"La diversificación llevará tiempo, dada la magnitud y la profundidad de las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos. Pero el cambio ya está en marcha", señala el gobierno en este documento de más de 500 páginas.

"Lo que ocurre en Estados Unidos es importante y la situación evolucionará. Pero nosotros estamos centrados en lo que sucede aquí, en los mismos desafíos" que existían antes de las elecciones de mitad de mandato en el país vecino, aseguró Carney este jueves.

Carney, quien lleva un año y medio en el poder, ha convertido la autonomía de Canadá frente a Estados Unidos en la piedra angular de su política.

El conflicto comercial bilateral, iniciado por la administración Trump, se agravó este verano boreal después de que Canadá rompiera las negociaciones y respondiera imponiendo aranceles de represalia a diversos productos estadounidenses.

Sin embargo, el pasado fin de semana, ambos vecinos consideraron que se acercaban a una salida de la crisis.

El presupuesto incluye, en particular, medidas destinadas a acelerar las inversiones en sectores estratégicos, mediante una "megadeducción" fiscal para atraer inversores y la asignación de 25.000 millones de dólares canadienses (alrededor de 17.830 millones de dólares estadounidenses) a un nuevo fondo soberano canadiense.

El gobierno también ha anunciado una partida de 50.000 millones de dólares canadienses (USD 35.665 millones) para duplicar la producción de electricidad, además de fondos destinados a los minerales críticos y al sector automotriz.

En el plano macroeconómico, el gobierno advierte que los próximos años podrían ser difíciles debido al impacto de los aranceles estadounidenses y al aumento del costo de la vida. Se espera que el crecimiento se ralentice a 1% hacia finales de 2026, para volver a repuntar en 2028, a 1,7%.