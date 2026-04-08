Camboyano deportado por EEUU cuenta la "miseria" de una prisión en Esuatini

Un refugiado camboyano radicado durante años en Estados Unidos, el exconvicto Pheap Rom, no entiende todavía cómo llegó a pasar meses encarcelado en el país africano de Esuatini, tras caer en la ofensiva de deportaciones de Donald Trump.

Cuando Rom y otros nueve hombres, subidos con grilletes a un avión, aterrizaron en octubre en el reino de Esuatini, fueron recibidos en la pista por un escuadrón de "militares con armas y máscaras", contó el hombre de 43 años.

"No sabía qué iba a suceder", dijo a la AFP en una entrevista en la capital camboyana Phnom Penh, adonde fue repatriado en marzo.

"No entendí por qué me deportaron a África cuando soy camboyano".

Rom es uno de los 20 hombres que Estados Unidos deportó a Esuatini, un país sin salida al mar rodeado por Sudáfrica y Mozambique, bajo un plan del gobierno de Trump impugnado en los tribunales y calificado por sus detractores como similar a la "trata de personas".

El cubano Roberto Mosquera es uno de los deportados a Esuatini, la última monarquía absolutista de África y uno de los "terceros países" que reciben migrantes bajo un acuerdo con Trump.

El país antes llamado Suazilandia aceptó recibir hasta 160 deportados a cambio de unos 5,1 millones de dólares, con planes de reenviarlos a sus países de origen.

Pero Rom, radicado en Estados Unidos como "residente permanente" desde 1985, luego de que su familia huyó del régimen genocida camboyano de los Jémeres Rojos, es el segundo repatriado desde Esuatini, luego de un jamaiquino retornado el año pasado.

Los restantes podrían estar aún atrapados en el turbio proceso de deportación.

- "En buenas manos" -

Rom cumplió una condena de 15 años de cárcel en Estados Unidos tras declararse culpable de tentativa de asesinato por disparar un arma durante dos disputas con vecinos, que dejaron varios heridos.

"Sé que lo que hice estuvo mal", expresó. "Acepté mi castigo".

Fue detenido por las autoridades migratorias tras su liberación en noviembre de 2024, y su tarjeta de residencia (green card) fue revocada luego de que un juez migratorio ordenara su deportación debido a su condena.

Esperaba ser devuelto a Camboya, pero aterrizar en Esuatini fue como regresar a su prisión, expresó Rom.

Sus carceleros parecían tratarlos como si fueran "criminales debido a la forma en que el gobierno (estadounidense) nos retrataba".

En sus primeros dos meses en el Centro Correccional Matsapha, Rom dice que él y los otros deportados "vivieron miseria", con permiso de salir al exterior solo 15 minutos diarios y con derecho a una sola llamada por semana.

"Teníamos un abogado dispuesto a intentar hablar con nosotros pero no lo dejaban ingresar", relató.

Abogados en Esuatini corraboraron su versión a la AFP, y dijeron que se les ha negado acceso a las personas expulsadas por Estados Unidos, las cuales permanecen detenidas sin cargos.

El gobierno de Esuatini afirma que los deportados están "en buenas manos" y que reciben atención médica y apoyo psicológico.

- "Bárbaro"' -

Gran parte de la campaña de deportación de Trump ha estado a cargo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), criticado por sus tácticas de mano dura en las redadas.

El ICE no respondió a un pedido de comentario sobre el caso de Rom.

Cuando los primeros deportados fueron enviados a Esuatini en julio, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense comentó en redes sociales que eran "tan singularmente bárbaros que sus países de origen se negaron a recibirlos".

Pero Rom y su abogado Tin Thanh Nguyen expresaron dudas de que el gobierno siquiera intentara deportarlo a Camboya, el único país del cual es ciudadano.

Nguyen retrató un proceso caótico que llevó a su cliente a Esuatini.

Aseguró que no fue entrevistado en Estados Unidos para verificar su nacionalidad y fue registrado para deportación a Tailandia, el país donde nació en un campo de refugiados.

"Si el ICE solicitó documentos de viaje a Tailandia, desde luego se fueron al país equivocado", declaró Nguyen a la AFP.

Chann Rotana, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Camboya, dijo a la AFP que Estados Unidos envió deportados camboyanos directamente al país sin problemas.

"Tampoco sabemos por qué Estados Unidos esta vez lo envió a Esuatini", indicó.

Radicado en la capital Phnom Penh luego de que Camboya facilitó su repatriación desde Esuatini, Rom dijo que aún se está "acostumbrando a la libertad".

Espera encontrar trabajo, permanecer en contacto con sus familiares en Estados Unidos e iniciar una nueva vida en Camboya, aseguró.