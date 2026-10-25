Bulgaria elige presidente entre temores de seguridad y división por la guerra en Ucrania

Bulgaria comenzó a votar el domingo para elegir a su presidente, en unos comicios marcados por los temores de seguridad tras una serie de ataques con drones contra buques mercantes en el mar Negro.

Los centros de votación abrieron a las 07H00 (05H00 GMT) y cierran a las 20H00 (18H00 GMT).

La presidenta saliente, Iliana Iotova, quien defiende el diálogo con Rusia y rechaza la ayuda militar a Ucrania, es la favorita para continuar en el cargo, principalmente ceremonial, según las encuestas.

Los sondeos anticipan que Iotova, de 62 años, obtendrá entre 41 y 47% de los votos.

Su principal rival, Andréi Gyurov, un exbanquero y ex primer ministro interino, es apoyado por la oposición prooccidental y aparece con entre 28 y 31% de apoyo en los sondeos.

Iotova asumió este año como presidenta de Bulgaria, un país miembro de la Unión Europea y la OTAN, luego de que Rumen Radev renunciara al cargo para disputar las elecciones parlamentarias, buscando convertirse en primer ministro.

De vencer en el balotaje previsto para el 1 de noviembre, sería la primera mujer electa presidenta de este país de 6,4 millones de habitantes, con el PIB per cápita más bajo de la UE.

En medio de la guerra en Ucrania, cuatro barcos han sido golpeados este mes cerca de la costa de Bulgaria, con un saldo de 21 personas desaparecidas.

Radev dijo que los ataques parecían servir a los intereses rusos y convocó al embajador de Moscú, pero insistió en que no hay evidencia que vincule los ataques a Rusia.

Bulgaria permanece fuertemente dividida en torno a su relación con Rusia.