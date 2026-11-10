Bukele anuncia que tropas salvadoreñas destruyeron el "cuartel general" de una pandilla en Haití

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que militares salvadoreños en Haití destruyeron el "cuartel general" de 400 Mawozo, una de las principales pandillas haitianas.

Bukele desplegó más de 2.000 militares en Haití a finales de octubre para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

El mandatario anunció el primer objetivo alcanzado en medio de la ofensiva. Sin embargo, analistas y críticos de su gobierno advierten sobre la opacidad en el despliegue y han puesto en duda que su misión sea únicamente el rescate de los soldados.

En un mensaje en X escrito en criollo haitiano y acompañado de un video de la operación, Bukele afirmó que sus tropas destruyeron la casa y el "cuartel general" de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, señalado como jefe de la banda.

En las imágenes se observan al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra el lugar, mientras varias personas huyen corriendo.

El ataque se produjo después de que un usuario en X publicara, el 5 de noviembre, una fotografía de la casa de dos plantas y pidiera a Bukele que la destruyera. "¿Dónde está esta casa? Danos la dirección exacta y la destruiremos", respondió el mandatario.

"Cumplimos nuestra promesa", señaló el presidente este martes sin precisar cuándo ocurrió el ataque.

La propiedad está ubicada en la comuna de Croix-des-Bouquets, al este de la capital haitiana.

El diario estadounidense Miami Herald informó el lunes que la vivienda fue destruida el domingo en una operación de la policía local con apoyo de soldados salvadoreños. Citando fuentes anónimas reportó al menos 20 muertos.

La pandilla que dirige Joseph -que no estaba en el lugar del ataque, según la prensa oficialista salvadoreña- es conocida por dedicarse al secuestro y las extorsiones. En 2021, 400 Mawozo secuestró a 16 misioneros estadounidenses y un canadiense.

A principios de noviembre, Joseph envió una carta al secretario general de la ONU para pedirle la suspensión del despliegue de soldados salvadoreños.

La mayoría de los efectivos enviados por El Salvador a Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU.

La operación de estas tropas está fuera del mandato y los mecanismos de seguimiento, aclaró Naciones Unidas.

Amnistía Internacional instó el lunes a El Salvador y Haití a publicar el acuerdo que ampara el despliegue de los militares salvadoreños y garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos.