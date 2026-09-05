Brote de sarampión en Bangladés se acerca a la sombría cifra de 1.000 niños muertos

El brote de sarampión más mortífero en Bangladés en décadas se acerca al sombrío hito de las 1.000 muertes infantiles, mientras la epidemia se extiende por todo el país y las salas de los hospitales se llenan de bebés que luchan por sobrevivir.

Al menos 986 pequeños han fallecido desde marzo, mientras que los casos sospechosos y confirmados han superado los 180.000, según las últimas cifras del Ministerio de Salud.

El sarampión es altamente contagioso, se transmite a través de la tos y los estornudos, y no existe un tratamiento específico una vez contraído.

Las complicaciones pueden incluir inflamación cerebral y problemas respiratorios graves. Aunque cualquier persona puede contraer la enfermedad, los niños pequeños son particularmente vulnerables.

Los llantos de los menores enfermos y el silbido de las máquinas de oxígeno dominan el ambiente en el Hospital Shishu de la capital Daca, donde Rima Akter vigila junto a su hijo de nueve meses.

"Hace apenas una hora, murió un niño y lo sacaron en silla de ruedas frente a nosotros", dijo Akter, de 30 años, a la AFP el jueves. "Hoy vimos morir a dos niños".

Este país del sur de Asia, con 170 millones de habitantes, ha puesto en marcha una campaña de vacunación masiva para combatir el brote, pero el número de diagnósticos sigue aumentando.

Se reportan más de 1.000 episodios sospechosos diariamente.

La mayoría de los casos registrados en Bangladés actualmente se han dado entre niños de entre seis meses y cinco años.

Los médicos afirman que muchos de los pequeños que llegan al hospital ya se encuentran en estado crítico, y que la desnutrición debilita aún más su capacidad para combatir el virus.

"He estado yendo de un hospital a otro desde julio para que mi hijo reciba el tratamiento adecuado", dijo Sanjana Islam Modina, de 19 años, mientras acunaba a su hijo Ayan, de seis meses y con un tubo de oxígeno conectado a la nariz.