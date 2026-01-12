Brigadistas combaten los incendios que arrasan más de 15.000 hectáreas en la Patagonia argentina

Incendios forestales fuera de control en la Patagonia argentina consumieron hasta el domingo más de 15.000 hectáreas y arrasaron varias viviendas, mientras cientos de brigadistas y vecinos voluntarios intentan contener el fuego.

El incendio más grande empezó el lunes cerca de la localidad de Epuyén, en la provincia de Chubut, y en una semana afectó un estimado de 11.970 hectáreas, área que se duplicó entre el sábado y el domingo, según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego en un comunicado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó en la noche del domingo que "22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos".

En la tarde del domingo, se registraron algunas lluvias en la zona, para alivio de residentes como Attila Missura. "Estamos muy contentos, ojalá siga así", dijo a la AFP en un diálogo telefónico desde Rincón de Lobos, una de las zonas más afectadas.

Bomberos de la zona dijeron en el canal televisivo TN que las lluvias les sirvieron para reordenarse, pero que los principales focos "siguen activos".

La Agencia Federal de Emergencias señaló en un comunicado que "el descenso de la temperatura y las precipitaciones mejoran las perspectivas de trabajo en el terreno".

Más de 500 personas entre brigadistas, rescatistas, bomberos, fuerzas de seguridad y personal de apoyo trabajan en los focos de fuego. Y las brigadas comunitarias compuestas por decenas de vecinos apoyan las operaciones en primera línea.

"Es un estado de alerta, tristeza y angustia a la vez, que no se conoce si nunca estuviste en un incendio, es como un estado de guerra", contó Missura, de 59 años y quien se dedica a ofrecer cabalgatas turísticas por la región.

- Bajo presión -

Los incendios se producen un año después de los peores fuegos forestales en la Patagonia en tres décadas, con 32.000 hectáreas afectadas, en una seguidilla que pone bajo presión a los sistemas oficiales y comunitarios de combate del fuego.

Missura dijo que, ante los primeros focos, los vecinos se organizaron en grupos para cargar agua o tapar cenizas con palas y que tuvieron un "gran desempeño".

Señaló que el martes, ante la aparición de una columna de humo en un lugar estratégico para la propagación del incendio, los aviones hidrantes tardaron varias horas en llegar a pesar de que las autoridades estaban avisadas y consideró que la demora "amerita una investigación".

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, llamó en una entrevista radial a "no relativizar nunca más la implicancia del cambio climático" y destacó que la provincia atraviesa "la peor sequía desde 1965".

El presidente, Javier Milei, agradeció en la noche del domingo en X "a todos los brigadistas bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo".

Sin embargo, su gobierno recibió en los últimos días reclamos salariales de los brigadistas, que cobran entre 600.000 y 900.000 pesos (entre 400 y 600 dólares aproximadamente).

"No se puede vivir de esto, al menos no en Argentina, y de hecho mucha de la gente se nos está yendo porque los sueldos no avanzan. La mayoría de mis compañeros tienen trabajos aparte", contó a la AFP el brigadista Hernán Ñanco (27).

Además, el gobierno recibió críticas de la oposición y de organizaciones ambientales que denuncian que no ejecutó el 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego.

- Incendio gigantesco -

El otro gran foco activo se encuentra en el Parque Nacional Los Alerces, también en Chubut. Su extensión no fue precisada por las autoridades, aunque Greenpeace calculó que el jueves ya había superado las 1.000 hectáreas.

Además, las brigadas trabajan para mantener contenidos otros dos incendios en Chubut y Santa Cruz que ya afectaron casi 3.800 hectáreas en los últimos días, informó la Agencia Federal de Emergencias.

El domingo se sumaron a las operaciones más brigadistas desde la provincia de Córdoba (centro) y el vecino Chile ofreció ayuda.

Un brigadista voluntario que trabajaba en la zona de Epuyén está internado en terapia intensiva en Bariloche por quemaduras graves, informaron autoridades sanitarias a la prensa local.

Unos 3.000 turistas fueron evacuados de la zona en los últimos días y al menos 10 viviendas se incendiaron, señaló Torres.