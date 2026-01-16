Boric y Kast se reúnen para avanzar en la agenda legislativa de Chile

Los presidentes saliente y entrante de Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast, se reunieron el jueves para tratar dos proyectos de ley impulsados por el mandatario izquierdista y los trámites del cambio de gobierno del próximo 11 de marzo.

Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano, ganó la segunda vuelta del 14 de diciembre frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara.

Este jueves, Kast y Boric se reunieron por segunda vez y por más de una hora en el palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago.

En la reunión, abordaron principalmente el trámite legislativo de dos proyectos de ley que el gobierno de Boric busca aprobar antes de entregar el poder: la ley que establece el acceso universal a guarderías y un nuevo sistema de financiamiento para las universidades (FES).

"Para nosotros, las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno. Para el tema del FES y el tema de la sala cuna debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes", dijo Kast a periodistas después del fin del encuentro.

El proyecto que establece la Sala Cuna universal es una iniciativa de larga data para impulsar la inclusión de más mujeres al mundo del trabajo.

La actual legislación establece que las empresas que cuentan con más de 20 mujeres deben contar con una de ellas, pero muchas incumplen la norma contratando un número menor de empleadas.

En el caso del financiamiento universitario, Boric se comprometió a terminar con el Crédito con aval del estado (CAE), un sistema instaurado en 2006 y fuertemente cuestionado por los altos intereses que cobraba pero que se han ido reduciendo.

Como dirigente universitario, Boric lideró en 2011 multitudinarias protestas que exigían educación "pública, gratuita y de calidad" en Chile.

El proyecto que propuso crea un nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que deja fuera a la banca y se hace cargo del total del arancel estudiantil, a diferencia del CAE, que establece un tope de pago de financiamiento.

Kast anunciará el próximo martes la composición de su gabinete, y en febrero tomará unos días de vacaciones, al igual que Boric.