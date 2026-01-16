Gobernadora recibirá la Orden Nacional Dr. Belisario Porras

ml | La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, recibió el anuncio oficial de que el presidente José Raúl Mulino la distinguirá con la Orden Nacional Dr. Belisario Porras, en el grado de Gran Cruz. Esta alta distinción reconoce su trayectoria, sus servicios relevantes a la Nación y sus aportes al fortalecimiento democrático del país.

Según la misiva enviada por Francisco Javier Torres G., director general de Protocolo y Ceremonial del Estado, la ceremonia de imposición tendrá lugar en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial. Para coordinar el evento, la Presidencia solicitó a la gobernadora proponer tres fechas posibles y presentar una lista de hasta 30 invitados que la acompañarán en el acto protocolar.

La Orden Belisario Porras es una de las máximas condecoraciones del Estado panameño, destinada a honrar a figuras cuyas contribuciones han dejado una huella significativa en el desarrollo institucional y social de la República.