Bengalas y bombas de humo en el Parlamento de Albania, sacudida por protestas

Legisladores de la oposición en el Parlamento de Albania lanzaron bombas de humo y bengalas el jueves, al acusar al primer ministro de restar importancia a las actuales protestas contra el gobierno en Tirana.

Desde mediados de octubre, estudiantes salieron a las calles para exigir un mayor apoyo a la educación y renovar los llamados, que llevan meses, a la renuncia del primer ministro Edi Rama.

Los manifestantes se enfrentan regularmente con la policía y atacan edificios gubernamentales. Más de 350 personas, incluidos numerosos agentes, resultaron heridas y decenas de manifestantes fueron detenidos.

El jueves, la oposición intentó interrumpir una votación ordinaria, a la que también asistió Rama, golpeando los escritorios y arrojando objetos, incluidas botellas de agua, contra el primer ministro.

También encendieron bengalas y lanzaron bombas de humo.

"¡Rama, renuncia!", corearon los diputados de la oposición.

Reunidos en el estrado, sostuvieron fotografías de manifestantes que presuntamente resultaron heridos por la policía y pancartas en apoyo a las protestas estudiantiles.

Belind Kellici, vicepresidente del principal partido opositor, el Partido Democrático, declaró a la AFP que Rama y los legisladores de su Partido Socialista intentaban seguir adelante con su agenda como si nada estuviera ocurriendo en Albania, en lo que calificó de "intento deliberado de negar la profunda crisis del país".

La semana pasada se vivieron escenas similares en el recinto parlamentario, cuando los intentos de políticos de la oposición por interrumpir una votación terminaron en un enfrentamiento.

Estas escenas no son inusuales en el Parlamento albanés. Al menos en dos ocasiones ya se habían encendido bengalas dentro de la cámara.