Bangkok se adapta a las inundaciones con mercados flotantes

En un barrio inundado al este de Bangkok, los comerciantes ofrecen en bandejas sobre el agua sus frutas y pescados a clientes que se acercan a comprar en botes o incluso nadando, en este país acostumbrado a los turísticos "mercados flotantes".

En el sector de Bang Kapi, la vida retoma su curso y los comerciantes abrieron sus puestos con los pies en el agua, según una fotógrafa de la AFP.

Dos días después de que las autoridades declararon el estado de catástrofe natural en la ciudad a raíz de las lluvias torrenciales que sumergieron algunas partes de la capital tailandesa.

Algunos clientes llegan en bote y cargan en una carretilla frutas y verduras.

Otros salen de las tiendas vecinas con sus carritos de supermercado repletos de productos de primera necesidad que empujan en el agua.

Las cajas de poliestireno y neveras portátiles de plástico se han convertido en los accesorios más buscados para transportar tanto mercadería como niños pequeños para mantenerlos flotando.

Uno de los residentes incluso recurrió a una piscina inflable para llevar sus compras.

Hasta el momento no se ha registrado ningún deceso por las inundaciones del fin de semana en Bangkok, pero los daños causados en zonas residenciales y comerciales se perfilan importantes.

Más allá de la capital tailandesa, las lluvias han afectado más de 500.000 hogares con un estimado de 1,7 millones de personas en 27 provincias de este país del sudeste asiático. En Bangkok se estima que unos 52.000 hogares han sufrido daños.

Las autoridades ordenaron el cierre de las escuelas y han invitado a la población a hacer teletrabajo.

Tailandia está acostumbrada al clima lluvioso y el mes de septiembre marca el punto álgido de la estación de lluvias, pero este año ha sido más húmedo de lo habitual, según los datos del Departamento Drenaje y Saneamiento.

La capital registró 487 mm de lluvia entre el 1 y el 25 de este mes, contra una media de casi 269 mm por el mismo periodo de 1991 a 2020.

Los científicos advirtieron que la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos van a aumentar a medida que el planeta continúe su recalentamiento debido a las emisiones de combustibles fósiles.

burs-dth/ybl/pb/an