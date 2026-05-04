Austria expulsa a tres empleados de la embajada de Rusia acusados de espionaje

Austria confirmó este lunes a la AFP la expulsión de tres empleados de la embajada de Rusia sospechosos de espionaje, una decisión que la legación rusa en el país calificó de "escandalosa".

Viena es conocida por ser un nido de espías rusos, particularmente por contar con un marco legislativo laxo.

En el país, gobernado por una coalición entre conservadores, socialdemócratas y liberales, el espionaje es legal, siempre que no se lleve a cabo en detrimento de los intereses nacionales.

Pero la ministra de Relaciones Exteriores Beate Meinl-Reisinger anunció un "cambio de rumbo" frente a lo que califica de "problema de seguridad".

La embajada rusa en Austria tachó las acusaciones de "totalmente injustificadas" y prometió una "reacción firme".

El domingo por la noche el grupo audiovisual público ORF afirmó que las instalaciones rusas en Viena pueden ser una plataforma para espiar a las organizaciones internacionales presentes en Austria como la ONU, la OPEP o la OSCE.

En cuanto a las "antenas en la representación rusa, es inaceptable que la inmunidad diplomática se utilice para llevar a cabo actividades de espionaje", afirmó la ministra austríaca.

Alrededor de 220 empleados están acreditados en la embajada rusa en Austria.

En su último informe de 2024, el servicio de inteligencia austriaco (DSN) recuerda que "la embajada de Rusia en Viena es una de las mayores misiones diplomáticas rusas en Europa".

"Constituye un nudo estratégico importante en el marco de las actividades de espionaje dirigidas a Austria y otros países europeos", añade.

Austria, un país de 9,2 millones de habitantes miembro de la Unión Europea (UE), ha expulsado a más de una decena de diplomáticos rusos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.