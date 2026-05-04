Australia inicia audiencias públicas sobre el tiroteo antisemita en una playa de Sídney

Australia inició el lunes audiencias públicas sobre el tiroteo antisemita que mató a 15 personas en diciembre del año pasado durante un festejo judío en la playa de Bondi, en Sídney.

Bajo presión ante el ataque más mortífero en suelo australiano en tres décadas, el gobierno terminó aceptando convocar una comisión real federal, la instancia de investigación más alta posible y la primera de este tipo desde 2022.

La comisión deberá examinar los factores que condujeron al drama del 14 de diciembre, cuando un padre y su hijo abrieron fuego durante unos diez minutos contra una multitud reunida en la playa más conocida de Australia para celebrar la festividad judía de Janucá, causando 15 muertos.

El padre, Sajid Akram, fue abatido por la policía, mientras que su hijo Naveed, de 24 años, está detenido y procesado por delitos de terrorismo.

Las audiencias públicas de la comisión de investigación, cuyas conclusiones se esperan para diciembre, comenzaron en Sídney con testimonios sobre antisemitismo.

"El fuerte aumento del antiseminismo que hemos visto en Australia se ha reflejado en otros países occidentales y parece claramente ligado a los eventos en Oriente Medio", declaró la investigadora Virginia Bell en la apertura de las audiencias.

"Es importante que la gente entienda cuán rápidamente esos acontecimientos pueden dar lugar a muestras desagradables de hostilidad hacia los australianos judíos, simplemente por ser judíos", advirtió.

Sheina Gutnick, cuyo padre Reuven Morrison murió en el ataque de Bondi, declaró a los investigadores que ha constatado un auge del antisemitismo desde 2023, con el inicio de la guerra en Gaza.

"El antisemitismo se volvió abierto", señaló esta mujer.

Una mujer judía que creció cerca de Bondi —y cuyos abuelos eran sobrevivientes del Holocausto— declaró ante la comisión que se sentía "increíblemente decepcionada de que la policía no hubiera intervenido antes de que las cosas se pusieran tan mal como se pusieron", dijo.

Tras dos semanas dedicadas al antisemitismo, la comisión celebrará otras series de audiencias sobre temas como la seguridad.

Después del ataque, el Parlamento endureció en enero su legislación sobre los delitos motivados por el odio y sobre las armas de fuego.