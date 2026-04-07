Australia extraditará a una chilena acusada de secuestros en la dictadura de Pinochet

Adriana Rivas, acusada de secuestros durante la dictadura de Augusto Pinochet, será extraditada a Chile después de años de batalla legal y de décadas de vida anónima en Australia, donde trabajó como niñera y limpiadora.

La acusada, Adriana Elcira Rivas González, de 73 años, fue detenida en Sídney en febrero de 2019 tras una solicitud de extradición de Chile. Trabajaba entonces a tiempo parcial como niñera y limpiadora en Bondi, un suburbio de la ciudad de Sídney.

Según la página web chilena Memoria Viva, dedicada a investigar las circunstancias de la muerte y desaparición de las víctimas de la dictadura de Pinochet (1973-1990), Rivas formó parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA).

Concretamente fue secretaria del exjefe de la policía política de la dictadura, el fallecido Manuel Contreras.

Chile acusa a Rivas de siete cargos de "secuestro agravado" de opositores desaparecidos en los años 1970.

La sospechosa ha intentado evitar la extradición en varias ocasiones.

En su último recurso ante el Tribunal Federal de Sídney, la mujer alegó que la decisión del gobierno era jurídicamente defectuosa y sus abogados sostuvieron que los crímenes contra la humanidad no estaban tipificados en Australia ni en Chile en el momento de los hechos.

Sin embargo, el juez Michael Lee señaló que los documentos formales de extradición y las acusaciones chilenas se refieren a secuestros agravados.

El magistrado estima que los argumentos de Rivas nada tienen que ver con la verdad subyacente de las acusaciones contra ella.

- Alivio para las familias de las víctimas -

En el exterior de la corte, la abogada que representa a parientes de las víctimas, Adriana Navarro, dijo a la emisora nacional australiana ABC que los familiares se sienten "aliviados".

La justicia chilena pide que comparezca ante los tribunales por su supuesta implicación en el dosier llamado "Calle Conferencia", una calle de la capital chilena.

Es sospechosa de haber sido miembro de la Brigada Lautaro de la DINA, que llevó a cabo operaciones en 1976 contra la dirección clandestina del Partido Comunista chileno, varios de cuyos dirigentes fueros secuestrados, torturados y asesinados.

Entre los casos de desaparición figura la del sindicalista Víctor Díaz, subsecretario general del Partido Comunista.

Según documentos judiciales, Díaz fue detenido el 10 de mayo de 1976, trasladado a un centro clandestino en las afueras de Santiago y desde entonces permanece desaparecido.

Residente desde 1978 en Australia, Adriana Rivas fue detenida en 2007 en Chile durante una visita a su país, pero incumplió su libertad condicional y huyó a Australia en 2010.

Las autoridades atribuyen a la DINA la mayoría de las más de 3.200 muertes y desapariciones registradas durante la dictadura. Además casi 40.000 personas fueron torturadas.

En una entrevista de 2013 con la emisora australiana SBS, Rivas afirmó que era inocente, pero defendió el uso de la tortura en ese momento. "Tuvieron que quebrar a la gente, ha ocurrido en todo el mundo, no solo en Chile", dijo entonces.

El general Pinochet murió en 2006, sin haber sido juzgado.

Manuel Contreras fue condenado a 529 años de cárcel por 40 casos de tortura, desapariciones y secuestro de opositores.