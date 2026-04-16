Australia aumentará sus gastos de defensa ante la proliferación de conflictos

Australia aumentará su gasto de defensa a 3% del PIB para 2044 ante la proliferación de conflictos en el mundo, anunció el gobierno el jueves.

"Las normas internacionales que antes limitaban el uso de la fuerza y la coerción militar siguen erosionándose", declaró el ministro de Defensa, Richard Marles, en un discurso preparado al que tuvo acceso la AFP.

"Más países están actualmente envueltos en conflictos que en cualquier otro momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y esto ocurre en todas las regiones del mundo", sostuvo Marles.

La decisión se da tras la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Canberra aumente sus gastos militares.

Previamente se esperaba que el presupuesto australiano de defensa subiera a 2,3% del PIB para 2033.

Con la nueva estrategia, el gasto militar de Australia subirá 53.000 millones de dólares australianos (38.000 millones de dólares estadounidenses) los próximos 10 años comparado con su estrategia de 2024, indicaron autoridades del Departamento de Defensa.

En el corto plazo, los gastos subirán 14.000 millones de dólares australianos los próximos cuatro años.

Australia tiene varios proyectos militares en cartera, que incluyen la construcción de un astillero para dar mantenimiento a los submarinos nucleares de propulsión nuclear que recibirá bajo el acuerdo de defensa AUKUS, con Reino Unido y Estados Unidos.