Al menos 14 migrantes fallecieron en una embarcación localizada este viernes cerca las islas Canarias, de acuerdo con un nuevo balance conocido este sábado, un día antes de las elecciones generales en España, cuya campaña estuvo marcada por intensos debates sobre la cuestión migratoria.

"Anoche se confirmaron que son 14 las personas migrantes fallecidas en el cayuco llegado a El Hierro", indicó el ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en su cuenta de X, expresando su "pesar" por lo ocurrido.

"No suben por diversión a una patera o cayuco: lo hacen por desesperación", agregó sobre la situación de los migrantes.

Agentes de los servicios de seguridad y sanitarios desembarcaron los cuerpos de los fallecidos en el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, en la noche del viernes, según constató un reportero de AFP.

En su último balance del viernes, el servicio de Salvamento Marítimo español había cifrado en "entre ocho y diez personas" los fallecidos encontrados en esta precaria embarcación localizada a primeras horas del día, a unos 70 kilómetros al suroeste de El Hierro.

Además de los fallecidos, en ella viajaban otros 84 migrantes, entre ellos un menor, que fueron rescatados y conducidos después al puerto de La Restinga, y seis heridos en estado grave que fueron trasladados el viernes a recibir "atención sanitaria urgente", según informó entonces Salvamento Marítimo.

Desde hace varias semanas, la isla de El Hierro, de casi 12.000 habitantes, está registrando una fuerte afluencia de migrantes que llegan tras una peligrosa travesía marítima desde África, que llevó a las autoridades locales a declarar la "emergencia social" a comienzos de mes.

Entre el 1 y el 15 de noviembre, 11.037 personas llegaron al archipiélago de Canarias, según el Ministerio del Interior. Desde el inicio de este año, los arribos irregulares ascienden a 24.364, frente a 14.690 del mismo periodo de 2025.

La tragedia del viernes irrumpió en el último día de la campaña antes de las elecciones generales del domingo, donde la cuestión de la migración se convirtió en uno de los temas candentes.

Este sábado España vive su jornada de reflexión previa a unos comicios en los que los sondeos daban como favorita a la derecha, aunque sin lograr la mayoría absoluta, lo que podría llevarle a buscar el apoyo de la extrema derecha Vox para tratar de formar gobierno.