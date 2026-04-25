Ataques rusos causan más de una decena de heridos en Ucrania

Rusia hirió a más de una decena de personas, incluidos dos niños, en ataques durante la noche contra Ucrania, informaron este sábado las autoridades ucranianas.

El ejército ruso lanza cientos de drones contra su vecino casi todas las noches desde que invadió Ucrania hace cuatro años, lo que desencadenó una guerra entre ambos países.

En la ciudad de Dnipró (centro), al menos 14 personas, incluido un niño de 9 años, resultaron lesionadas en un ataque con drones y misiles que alcanzó varios edificios, entre otras infraestructuras, afirmaron las autoridades locales.

En un video publicado en la plataforma de mensajería Telegram por el servicio de emergencias ucraniano, se ve a socorristas con linternas buscando en un edificio bombardeado y entre los escombros.

Los ataques rusos contra la ciudad de Jersón (sur) hirieron a por lo menos otras dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de 57 con lesiones por metralla, según la administración militar local.

Las autoridades de Járkov afirmaron asimismo que un hombre de 54 años y un niño de un año y medio resultaron heridos en ataques con drones.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber interceptado por su parte 127 drones ucranianos el viernes por la noche y el sábado de madrugada.

Decenas de miles de civiles han muerto y resultado heridos desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.

Las negociaciones bajo mediación estadounidense en busca de una salida a la contienda bélica llevan semanas estancadas.