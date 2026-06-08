Ataques israelíes dejan 10 muertos en Gaza, según socorristas

Diez personas murieron en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según informaron este sábado socorristas y fuentes médicas del territorio palestino, mientras Israel afirmó que uno de los fallecidos era el "comandante de una célula terrorista" de Hamás.

En la ciudad de Gaza, un ataque con dron mató a ocho personas e hirió a otras 15 en el campamento de desplazados de Jawazat, de acuerdo con la defensa civil, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

El hospital Al-Shifa de la ciudad también informó haber recibido siete cadáveres.

"Atacamos a terroristas en ese sector", declaró el ejército israelí a la AFP, sin ofrecer más detalles.

Más al sur, un hombre de 25 años, Muhannad Othman Farwana, murió por la mañana en un ataque contra una tienda de campaña, indicó la defensa civil. El hospital Nasser de Jan Yunis informó que el cuerpo del hombre fue trasladado al centro junto con varios heridos.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que Farwana era "un comandante de célula terrorista del brazo armado" de Hamás y añadió que murió en un ataque de precisión.

Los proyectiles alcanzaron su tienda, situada en la azotea de su casa, justo antes de que fuera a casarse ese mismo día, según relató su primo Mohammed Farwana.

"Toda la familia estaba lista para celebrar su boda. Ahora, en cambio, asistimos a su funeral", declaró a la AFP.

Por la noche, la defensa civil anunció la muerte de una novena persona en un ataque israelí en el sureste de la ciudad de Gaza, identificándola como un hombre de 37 años.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violaciones casi diarias de la tregua destinada a detener la guerra en Gaza.

Al menos 951 palestinos han muerto desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

El ejército israelí ha informado de cinco bajas en sus filas durante el mismo periodo.

Las restricciones impuestas por Israel a los medios de comunicación y el acceso limitado a Gaza impiden a la AFP verificar de forma independiente las cifras de víctimas o cubrir libremente la violencia en la zona.