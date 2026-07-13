Ataques con drones matan a cuatro personas en Rusia

Ataques ucranianos con drones mataron a cuatro personas e hirieron a otras siete en Rusia, incluidos tres fallecidos en la región de Moscú, informaron el lunes las autoridades locales.

"En la localidad de Pionersky, en Istra, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas por la caída de drones", escribió en Telegram el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov.

Agregó que otras dos personas resultaron heridas en la localidad de Solnechnogorsk tras un ataque de drones contra un edificio de apartamentos.

Según él 81 drones fueron derribados durante la noche en la región de Moscú.

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, una mujer murió a causa de un dron en la localidad de Beriozovka y dos hombres fueron heridos en la explosión de otro aparato en la misma región, dijeron las autoridades en un comunicado.

Entretanto, otro ataque con drones desató un incendio en una zona industrial en la región sureña rusa de Stavropol, informó el lunes el gobernador regional Vladimir Vladimirov.

"El ataque causó un incendio en la zona industrial de (...) Viazniki, distrito de Shpakovski", agregó. No mencionó víctimas.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia, en especial contra objetivos energéticos.

Los aliados de Ucrania se reunirán el lunes en París con el objetivo de incrementar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra.