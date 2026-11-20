El Congreso argentino aprobó este jueves por unanimidad una ley que establece un nuevo régimen de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad, luego de protestas por los recortes en el sector impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei.

El Senado dio sanción definitiva a la ley de "fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia" del sistema de discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra. La propuesta había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre.

Tras casi tres años de reclamos, el gobierno de derecha de Milei terminó respaldando una iniciativa apoyada por la Iglesia católica, la oposición y sectores aliados del propio oficialismo.

"Si hoy estamos tratando este proyecto de ley no es gracias a la voluntad del oficialismo sino a la movilización constante de las personas con discapacidad y de sus familias, y gracias a la insistencia de la oposición", dijo durante el debate el senador Martín Soria (peronismo, oposición).

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la ley avanza en "derechos importantes" y admitió que esos derechos estuvieron "en disputa" durante dos años. Atribuyó esa situación a un "péndulo" entre negar beneficios en algunos casos y otorgarlos en otros mediante un gasto que "lo único que hacía era volver la inflación a la Argentina".

La norma vuelve permanentes elementos de una ley de emergencia en discapacidad sancionada en 2025, que Milei intentó vetar, luego suspender y que finalmente solo cumplió de forma parcial tras un fallo judicial.

Establece una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima, que con bonos alcanza a unos 300 dólares mensuales. En Argentina, un adulto necesitó en octubre 348 dólares para no ser considerado pobre, según cifras oficiales.

Además, permite cobrar la pensión y trabajar si los ingresos no superan dos salarios mínimos, fija tarifas comunes para los prestadores de servicios y establece que el ingreso de cada beneficiario no puede perder poder de compra.

La ley también prevé auditar a los beneficiarios de la pensión por invalidez, que alcanza a unos 1,1 millones de personas.

Los recortes en la atención a las personas con discapacidad han sido uno de los focos de protesta contra el ajuste de Milei desde que asumió en diciembre de 2023.

Los gastos en el área de discapacidad registraron una reducción del 26% en términos reales en los últimos tres años, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).