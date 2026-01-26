Aplazan el homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Andalucía

El homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia ferroviaria que causó 45 muertos el 18 de enero en el sur de España, previsto inicialmente para el 31 de enero en Huelva, Andalucía, fue aplazado sin fecha definida, informó la secretaría de Estado de comunicación.

"Tras hablar con una amplia mayoría de las familias de las víctimas del accidente de Adamuz, el Gobierno de España ha trasladado hoy a la Junta de Andalucía que a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir al Homenaje de Estado el 31 de enero y que muchas otras prefieren que se celebre más adelante", indicó el gobierno en un mensaje enviado a los medios.

Ambas administraciones acordaron, por ello, "posponer la celebración de dicho Homenaje a una nueva fecha a fin de contar con el mayor número posible de familiares", agregó.

Contactada por la AFP, la presidencia del gobierno no comunicó de inmediato una nueva fecha.

Este domingo, cuando se cumplía una semana exacta del accidente, se celebraron dos ceremonias de recuerdo por las víctimas, una en Huelva -de donde eran originarios muchos de los fallecidos-, y otra en Adamuz, donde se produjo la colisión de los dos trenes de alta velocidad.

Además, veintidós personas continúan todavía hospitalizadas tras la catástrofe.

Los últimos coches de un tren del operador privado italiano Iryo descarrilaron a la altura de Adamuz cuando cubrían la ruta de Málaga a Madrid el pasado domingo. Dos vagones acabaron sobre la vía contigua justo cuando iba a pasar un tren de la compañía pública española Renfe, que iba en sentido contrario, desde Madrid a Huelva, y que acabó impactando contra ellos.

A falta de que concluya la investigación oficial, y descartado ya un fallo de los dos maquinistas, uno de ellos muerto en el choque, se apunta como primera hipótesis del descarrilamiento del primer tren a una fractura en un raíl.