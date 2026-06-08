Andy Burnham confirma su intención de presentarse a una eventual sucesión de Starmer

Andy Burnham, uno de los principales rivales de Keir Starmer dentro del Partido Laborista, confirmó que intentará desafiar al primer ministro británico si logra volver a ser diputado, lo que abre una contienda por el liderazgo de la formación política.

El alcalde del Gran Mánchester se presenta a una elección legislativa parcial el 18 de junio en Makerfield, una circunscripción cercana a esa ciudad del norte de Inglaterra, donde se enfrenta al ascenso del partido antiinmigración Reform UK.

El laborista, considerado la figura política más popular del país, es visto como un posible sucesor de Keir Starmer, quien llevó al Partido Laborista al poder tras una aplastante victoria en las elecciones de julio de 2024, pero cuya popularidad ha caído debido a errores políticos y diversas polémicas.

Burnham nunca había declarado explícitamente hasta ahora que intentaría desafiar al jefe de gobierno.

El jueves por la noche, durante un debate electoral en Makerfield, con público presente y televisado por la BBC, dijo a los votantes que, si era elegido diputado, "trataría de representarlos al más alto nivel posible".

El alcalde del Gran Mánchester añadió que si Wes Streeting, el exministro de Salud que dimitió el mes pasado y también aspirante a llegar a Downing Street, lanzaba una carrera por el liderazgo laborista, él también se presentaría.

"Wes Streeting parece haber puesto en marcha una carrera por el liderazgo. Así que, si se produce, intentaré participar en ella", declaró Burnham.

Burnham reconoció que la elección parcial en Makerfield será "muy reñida", afirmando que "no da nada por sentado" respecto a una victoria.

La batalla se perfila difícil frente al candidato del partido de extrema derecha Reform UK, el fontanero Rob Kenyon.

Los votantes de esta circunscripción, que en otro tiempo fue un bastión seguro del Partido Laborista, respaldaron masivamente a Reform UK en unas elecciones locales del mes pasado.

Según una encuesta del instituto Survation publicada el jueves, Burnham encabeza las intenciones de voto de la circunscripción, con un 49%, frente a un 39% de Rob Kenyon.

El jueves por la noche, un portavoz del primer ministro declaró que Starmer "no renunciará al mandato que recibió hace apenas dos años para construir un Reino Unido más fuerte y más justo".