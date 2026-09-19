Alerta aérea en la capital saudita, con humo y llamas cerca de su aeropuerto

Humo negro y llamas se elevaban el sábado cerca del aeropuerto internacional de Riad, donde se activó una alerta aérea por primera vez desde el recrudecimiento del conflicto en Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita.

La capital del reino saudita se vio sacudida por fuertes explosiones en la madrugada, constataron periodistas de la AFP, y su aeropuerto registró importantes perturbaciones.

Personal de la AFP observó que un depósito de la petrolera estatal Aramco se encontraba en llamas cerca del aeropuerto y que equipos de bomberos buscaban controlar el incendio.

Poco antes, vecinos habían advertido a la AFP que una densa columna de humo negro era visible próxima del aeropuerto.

En tanto, el sitio web especializado Flightradar24 registró perturbaciones importantes en el aeropuerto, con varios vuelos cancelados o retrasados.

- Aumento de ataques -

El reino ha sufrido en los últimos días un aumento de los ataques por parte de los hutíes, combatientes proiraníes que controlan gran parte del vecino Yemen.

En una ofensiva relámpago contra el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad, los hutíes tomaron toda la costa del mar Rojo, lo que les otorga el control del crucial estrecho de Bab el Mandeb.

Pero es la primera vez en esta nueva etapa del conflicto que se activa la alerta aérea en la capital saudita, el principal exportador mundial de petróleo crudo y aliado estratégico de Estados Unidos en la región.

Estas hostilidades sacuden aún más a una economía mundial ya debilitada por casi siete meses de guerra en Oriente Medio entre Washington e Irán.

"La zona se encuentra bajo una amenaza aérea hostil", advertía un mensaje enviado a los habitantes de Riad en sus teléfonos poco antes de las 03H00 locales (00H00 GMT), en el que se les pedía que permanecieran en sus hogares.

Posteriormente, periodistas de la AFP escucharon dos estallidos y la alerta fue levantada aproximadamente media hora más tarde por la Defensa Civil saudita.

- "Aterrador" -

"Escuché la alarma y luego temblaron mis ventanas", declaró a la AFP un residente de 27 años del norte de la ciudad. "Fue realmente de mucho miedo. No me lo esperaba".

Otro habitante describió el incidente como "aterrador".

"Estaba extremadamente angustiado, especialmente porque, a diferencia de ocasiones anteriores, la señal de fin de alerta no llegó de inmediato", explicó un residente del centro de Riad.

Arabia Saudita aún no se ha pronunciado sobre la amenaza mencionada en las advertencias enviadas durante la noche a los residentes de varias regiones y no ha identificado de dónde provino.

Esta semana, Riad acusó a los hutíes proiraníes de atacar La Meca y denunció un "ataque terrorista cobarde" contra esa ciudad santa del islam que recibe cada año a millones de peregrinos, tanto sunitas como chiitas.

Los hutíes negaron enérgicamente la acusación, calificándola de "mentira trillada".

- Reducción de las exportaciones sauditas -

La guerra en Yemen estalló en 2014 cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y luego de otras regiones, lo que desencadenó en marzo de 2015 una intervención militar liderada por Arabia Saudita.

Una frágil tregua alcanzada en 2022 entre las partes beligerantes se rompió en julio, cuando los combatientes proiraníes desafiaron el control de Riad sobre el espacio aéreo yemení al permitir que un avión iraní aterrizara en Yemen.

Su reciente toma del litoral yemenita en el mar Rojo ha despertado preocupación por el comercio marítimo internacional, ya gravemente afectado por el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán desde el inicio de la guerra regional a finales de febrero.

Los hutíes, por su parte, insisten en que no existe ninguna amenaza para la navegación en esa ruta que conecta Europa y Asia, excepto para los buques sauditas.

Las cifras de la empresa de rastreo marítimo Kpler mostraron que las exportaciones de Riad a través del estrecho de Bab el Mandeb disminuyeron desde julio, aunque cinco buques cargados habían atravesado esa ruta en la última semana.