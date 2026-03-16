Alemania contesta a Trump: la guerra en Oriente Medio "no tiene nada que ver con la OTAN"

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "no tiene nada que ver con la OTAN", afirmó este lunes el portavoz del Gobierno alemán, después de que Donald Trump presionara a sus aliados para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el mercado petrolero mundial.

"La OTAN es una alianza para la defensa del territorio" de sus miembros y, en la situación actual "no existe el mandato para desplegar a la OTAN", declaró el portavoz alemán, Stefan Kornelius, en rueda de prensa.

"Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN", enfatizó el portavoz del canciller Friedrich Merz.

Kornelius respondía así a unos comentarios vertidos por Trump horas antes.

El mandatario republicano dijo al diario Financial Times que la Alianza Atlántica -a cuyos miembros ha presionado previamente para que suban el gasto militar- enfrenta un futuro "muy malo" si no ayuda a abrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre de facto por parte de Irán ha disparado los precios del crudo por encima de los 100 dólares el barril.

Con todo, la diplomacia europea está trabajando en ver qué puede hacer para que se recupere el tránsito en ese cuello de botella.

Este mismo lunes, los ministros de Exteriores de la UE abordarán una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, Aspides, para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

"Nos interesa mantener abierto el estrecho de Ormuz, y por eso estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo", declaró antes del inicio de esa reunión en Bruselas la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas.

Varios ministros se mostraron prudentes y pidieron tiempo antes de tomar una decisión sobre una eventual modificación del mandato de dicha misión, que consta ahora mismo de tres buques patrulleros.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en "un plan colectivo viable" para reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar el impacto económico, si bien puntualizó que dicho plan "no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN".

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aclaró que su país no ofrecerá "ninguna participación militar", aunque está dispuesto a "garantizar, por la vía diplomática, la seguridad del trásnito por el estrecho de Ormuz". "Esta guerra empezó sin ninguna consulta previa", enfatizó.

El sábado, Trump había manifestado su interés en formar una coalición de países para garantizar la seguridad en ese estrecho, por donde transita el crudo extraído de Irán, Irak y las monarquías árabes del Golfo, atacadas por Teherán a modo de represalia desde que arrancó el conflicto el 28 de febrero. El republicano incluyó en la lista de países a China.

Australia y Japón descartaron participar en una misión naval.

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