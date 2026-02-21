Al menos tres migrantes muertos en un naufragio en Grecia

Tres migrantes fueron hallados muertos tras un naufragio frente a la isla griega de Creta, donde continúa una operación de salvamento marítimo, informó este sábado la policía portuaria.

En tanto, unos veinte migrantes fueron rescatados en la zona marítima de Kaloi Limenes, en Creta, por un barco comercial desplegado por orden del centro griego de búsqueda y rescate.

Entre los veinte migrantes rescatados, casi todos sudaneses y egipcios, había cuatro menores de edad, informó la agencia griega de prensa Ana.

Según la cadena pública ERT, cuando el navío comercial se acercaba a la embarcación utilizada por los migrantes, que era de madera, se produjo un accidente.

Durante el rescate, el navío comercial desplegó unas escaleras pero, cuando las personas que estaban siendo socorridas intentaron llegar a ellas, se trasladaron de golpe hacia un lado de la embarcación y ésta zozobró.

Cuatro patrulleros, un avión y dos barcos de la agencia europea de vigilancia de fronteras Frontex continúan con las labores de búsqueda, indicó a la AFP una portavoz de los guardacostas griegos.

Según ERT, los supervivientes afirman que había unas 50 personas a bordo de la barca siniestrada.

Además, se detectó otra embarcación con unos cuarenta migrantes a bordo en la misma área, por lo que se puso en marcha otra operación de salvamento.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 16.770 personas que buscaban asilo en la UE llegaron a Creta en 2025, muchas más que a otras islas del mar Egeo.

Frente al aumento de llegadas a esa isla, el gobierno griego conservador suspendió durante tres meses el verano pasado la evaluación de solicitudes de asilo de los migrantes que desembarcaban en Creta procedentes de Libia.

Según ACNUR, 107 migrantes murieron o desaparecieron en aguas griegas en 2025.