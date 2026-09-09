Al menos seis muertos en ataques masivos con drones entre Rusia y Ucrania

Un ataque ucraniano con cientos de drones contra Rusia dejó la madrugada de este miércoles al menos cuatro muertos, poco después de que una ofensiva de Moscú contra un puesto fronterizo entre Ucrania y Moldavia causara la muerte de dos personas, informaron las autoridades.

Moscú anunció que derribó durante la noche 596 drones ucranianos sobre una decena de sus regiones, incluida la Crimea anexada. Los ataques se dirigieron, entre otros lugares, contra la ciudad portuaria de Novorosíisk en la provincia sureña de Krasnodar.

"Cuatro personas, entre ellas un niño, perdieron la vida" y 29 resultaron heridas, indicó el gobernador regional, Veniamin Kondratiev.

"Nuestras fuerzas armadas repelieron durante la noche un ataque masivo de drones enemigos contra la región, siendo Novorosíisk la ciudad más afectada", precisó en Telegram.

Del otro lado, el gobernador de la región ucraniana de Odesa, Oleg Kiper, indicó que durante la noche drones enemigos atacaron el puesto de control carretero de Starokozache, en la frontera con Moldavia.

Según un primer balance, "dos personas murieron y tres resultaron heridas", agregó. Este puesto fronterizo sufrió daños y se suspendió su actividad, continuó el gobernador.

Un ciudadano moldavo que viajaba en auto hacia la capital, Chisinau, también resultó herido en el ataque, pero se negó a ser hospitalizado, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

El primer ministro moldavo, Vasile Tofan, denunció la intensificación de los ataques entre las partes, que ponen "cada vez más en peligro también la vida" de sus compatriotas.

Rusia, que lanzó su ofensiva a gran escala en febrero de 2022, y Ucrania llevan meses enzarzadas en una clara escalada de ataques de largo alcance, dirigidos contra instalaciones energéticas, logísticas y portuarias, así como contra buques en el mar Negro.

Los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para poner fin a este sangriento conflicto, que llevaban mucho tiempo estancados, se reactivaron el fin de semana pasado con una visita de los emisarios de Washington, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y a Kiev.

Tras esa gira, el martes se llevó a cabo una nueva conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, quienes abordaron el conflicto en Ucrania con "extrema franqueza", según el Kremlin.

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