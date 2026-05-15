Al menos 78 muertos dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas cerca de Puerto Príncipe

Al menos 78 muertos, entre ellos 10 civiles, dejan desde el sábado los enfrentamientos entre bandas en las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe, según un balance provisional suministrado a la AFP por la Oficina de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

"Los enfrentamientos armados entre varios grupos en los municipios de Cité Soleil y Croix-des-Bouquets han dejado al menos 78 muertos y 66 heridos desde el 9 de mayo", indicó el organismo.

Diez de los fallecidos eran "miembros de la población", incluidas cinco mujeres, agregó.

Haití, el país más pobre del Caribe, ha sido devastado por la violencia de las pandillas.

La situación se ha deteriorado de forma constante durante los últimos dos años.

La violencia desde el fin de semana ha desplazado a unas 5.300 personas.

Varias familias siguen atrapadas en los barrios afectados, indicó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, citando a organizaciones humanitarias locales.

Un hospital y un centro de Médicos Sin Fronteras (MSF) se han visto obligados a suspender sus actividades y evacuar a su personal.

Antes de evacuar, Médicos Sin Fronteras informó de que en menos de 12 horas se atendió en el hospital a 40 heridos de bala.

Según la ONU, estos dos municipios del área metropolitana de Puerto Príncipe ya habían registrado brotes de violencia en marzo y abril que desplazaron a casi 8.000 personas.

La Binuh señaló el jueves que entre el 5 de marzo y el 11 de mayo al menos 305 personas fueron asesinadas y 277 resultaron heridas en Cité Soleil y Croix-des-Bouquets.

De las víctimas fatales, 63 eran residentes —incluidas 17 mujeres y 13 niños—, el resto eran miembros de bandas.

Una nueva fuerza multinacional de lucha contra las pandillas se está desplegando en Haití para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana, que carece de equipamiento y fondos suficientes.

Pero hasta ahora solo ha llegado a Puerto Príncipe un contingente de 400 soldados chadianos.

La nueva fuerza anunció el jueves la llegada de su comandante, el general mongol Erdenebat Batsuuri.