Al menos 27 muertos al incendiarse un bar en Bangkok

Un incendio en un bar causó al menos 27 muertos y decenas de heridos el domingo por la noche en las afueras de Bangkok, en la peor catástrofe de este tipo en Tailandia en décadas.

En un video autenticado por la AFP se ve a personas huir a gritos del establecimiento, algunos con la ropa en llamas.

"El fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo. Probablemente, fue el humo la causa principal de las muertes", explicó a los periodistas el gobernador de la ciudad, Chadchart Sittipunt.

El funcionario dio cuenta de 27 muertos y 63 heridos hospitalizados, de los cuales 22 en estado crítico.

Las autoridades afirmaron el lunes haber identificado a 10 de las víctimas, de las cuales nueve son de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.

Como algunas víctimas se encontraban cerca de la salida de emergencia, las autoridades se preguntan si estaba bloqueada, según la misma fuente.

El lunes por la mañana, un periodista de la AFP vio varias bolsas mortuorias frente al bar y restaurante Rong Beer Na Lat Phrao.

"Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro, era un caos", contó a la AFP Kan Kutirat, un turista laosiano.

Kan Kutirat dijo que estaba en el bar el domingo alrededor de las 22H00 (15H00 GMT) cuando notó que salía humo cerca del escenario.

"Estoy deprimido. He visto muchos muertos y no sé qué les pasó a las personas a las que ayudé", contó asimismo Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años.

Él afirma haber rescatado a cinco personas utilizando telas para apagar las llamas mientras otro conductor alejaba a una víctima del lugar.

- "Corrieron hacia el fondo" -

Unos músicos que estaban en el bar vieron "humo saliendo de un disyuntor cerca del escenario, tras un corte de corriente y una explosión", según el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien acudió al lugar del siniestro.

"La mayoría de las víctimas corrieron hacia el fondo, hacia unos baños sin salida. Quizás fue por pánico, porque había fuego y humo", afirmó Anutin. "El humo invadió rápidamente el lugar".

Las primeras constataciones sugieren que había "ángulos muertos" sin salida de emergencia visible, afirmó el Primer Ministro más tarde a los periodistas en el ayuntamiento de Bangkok.

"No habrá ninguna indulgencia si se han infringido las leyes", advirtió a la espera del informe de la investigación.

Según la policía tailandesa el incendio estaba "bajo control" en torno a las 2H00 del lunes (19H00 GMT del domingo).

En el bar, que apestaba a plástico quemado horas después de la catástrofe, un periodista de la AFP vio filas de taburetes y botellas de cerveza cubiertas de polvo blanco. La mayoría de las ventanas estaban destrozadas.

Suriyachai Rawiwan, jefe del servicio de prevención de catástrofes de Bangkok, asegura que las autoridades llegaron al lugar cinco minutos después de ser alertadas.

Pero "el fuego ya se había extendido por toda la zona", lo que dificultó el acceso.

"Cuando entramos para la búsqueda, descubrimos mesas y sillas que bloqueaban el camino por todas partes, y el calor era intenso", declaró Suriyachai Rawiwan a la AFP.

La regulación tailandesa sobre la seguridad en los bares y discotecas preocupa desde hace tiempo.

En 2022, 25 personas murieron en el incendio de una discoteca en la provincia de Chonburi (este).

En 2009, otro club se incendió en Bangkok durante el Año Nuevo, con un saldo de 67 muertos y más de 200 heridos.