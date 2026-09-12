Al menos 26 niños muertos en un incendio que causó una estampida en una escuela de la RD Congo

Un incendio que causó una estampida en una escuela de la República Democrática del Congo (RDC) deja al menos 26 niños muertos, informó el viernes la Unicef en un comunicado.

El fuego, desatado el jueves en la ciudad de Bukavu, comenzó alrededor de las 09H00 locales (07H00 GMT), cuando los niños estaban en clase, lo que obligó a algunos a intentar escapar saltando desde los pisos superiores, contó un maestro a la AFP.

"En medio de la clase, de repente escuché a los alumnos gritar; algunos saltaban desde los pisos superiores y otros huían por las puertas", refirió Simon Kasamira, profesor de la escuela primaria Ujamaa, desde una clínica donde había sido ingresado.

"Los padres llegaron de todas partes en busca de sus hijos. Fue entonces cuando vi un enorme incendio que envolvía nuestra escuela, construida con tablones de madera", añadió.

El humo se elevaba desde el lugar del incendio y los lugareños removían los escombros, observó un corresponsal de la AFP.

Según indicaron el viernes inspectores del ministerio de Educación en un informe, el fuego provocó una estampida mientras los niños intentaban escapar.

Algunos alumnos fueron "pisoteados" tras caer al suelo y quienes quedaron atrapados en el interior sufrieron "asfixia", describieron.

"Se desataron incendios simultáneamente en tres lugares distintos, separados por unos 500 metros", agregó el informe.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también reportó que la tragedia dejó 25 niños heridos.

- Incendios frecuentes -

Bukavu, una importante ciudad y capital de la provincia de Kivu del Sur, ha estado bajo el control desde febrero de 2025 del grupo armado M23, respaldado por Ruanda, después de que este intensificara una campaña para apoderarse de amplias zonas del este, ricas en minerales.

El M23 declaró el viernes tres días de luto.

Se espera que los funerales de las víctimas —20 niñas y seis niños, según el grupo armado— se celebren el sábado.

Bukavu, a orillas del lago Kivu, es conocida por sus casas de madera construidas en las laderas, donde a menudo se producen incendios mortales.

Las autoridades de Kinshasa y el M23 han pedido que se realice una investigación para determinar la causa del incendio.

La catástrofe desató una ola de dolor en el país africano, sumido en el conflicto desde hace más de tres décadas, con innumerables grupos armados que se disputan su territorio.

El ministerio de Educación expresó su "profunda tristeza" en un comunicado el jueves, señalando que la tragedia "se produjo tras una serie de incendios particularmente preocupantes en Bukavu".

En octubre, una conflagración en la ciudad dejó 14 muertos, en su mayoría niños.