Al menos 19 muertos en un accidente de bus en Nepal

Un autobús se salió de la carretera y cayó a un río helado el lunes en la mañana en el centro de Nepal, causando al menos 19 muertos, entre ellos un turista británico, indicaron las autoridades.

El vehículo iba de la ciudad de Pokhara a la capital Katmandú cuando, al desviarse en una carretera de montaña cayó más de de 200 metros hasta el río Trishuli, en el distrito de Dhading.

"De 44 personas, en total 19 murieron y 25 están siendo atendidas", declaró a la AFP Prakash Dahal, alto responsable de la policía local, quien confirmó que un británico figura entre los muertos.

Un chino y un neozelandés resultaron heridos, agregó, sin dar más detalles.

En julio de 2024, un deslizamiento de tierra provocado por un monzón arrastró dos buses y sus 59 pasajeros al río Trishuli. Solo tres personas sobrevivieron.

Los accidentes mortales son frecuentes en Nepal a causa del mal estado de las carreteras, los vehículos mal cuidados y la conducción imprudente.