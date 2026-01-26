Al menos 11 muertos por ataque armado en un campo de fútbol en México

Un ataque armado tras un partido de fútbol dejó el domingo 11 muertos y 12 heridos en el estado mexicano de Guanajuato, ubicado en un corredor industrial del centro del país azotado por la violencia ligada al crimen organizado.

Hombres armados irrumpieron tras el partido y dispararon contra los asistentes que se encontraban en un campo de fútbol barrial, en la ciudad de Salamanca, de 160.000 habitantes, informó el alcalde César Prieto.

El funcionario lanzó un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que le ayude a "recuperar la paz" en su localidad.

"Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario", dijo el municipio en un comunicado.

"Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica", añadió

Prieto precisó que entre los heridos hay una mujer y un menor.

Las autoridades municipales señalaron que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables.

Esta ciudad, donde opera una importante refinería de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), vivió un convulso fin de semana con el hallazgo la noche del sábado de cuatro bolsas con restos humanos.

- Pedido de ayuda -

El alcalde de Salamanca atribuyó esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.

En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.

"El día de ayer tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores", dijo el funcionario en un video difundido en sus redes sociales.

El alcalde sostuvo que la semana pasada hubo "una amenaza de un artefacto explosivo" en una puerta de la refinería de Pemex.

Prieto llamó a Sheinbaum y a la gobernadora del estado, Libia Denisse García, para que ayuden a "recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad".

"Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr", añadió.

Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado, que se disputan la distribución de drogas al menudeo y el robo a ductos de combustible, según analistas.

A inicios de año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.