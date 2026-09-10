Aguaceros en Japón provocan deslizamiento de tierra en el monte Fuji

Un deslizamiento de tierra alcanzó el jueves el estacionamiento del monte Fuji, en el último día de la temporada de verano para el ascenso al volcán japonés, marcada este año por lluvias torrenciales, informaron las autoridades.

Tres vehículos quedaron parcialmente cubiertos el miércoles debido a las fuertes lluvias que se abatieron sobre este popular destino de senderismo, declaró a la AFP una autoridad local.

No se reportaron heridos en este incidente, ocurrido en un estacionamiento situado en una de las principales puertas de ascenso al monte, de 3,776 metros de altura, indicó Hisayuki Motohashi, encargado de mantenimiento de carreteras del gobierno de la prefectura de Shizuoka.

Los vehículos afectados pertenecen a funcionarios del sitio.

Las autoridades locales y guías de montaña oficiales publicaron el jueves videos y fotos que muestran las rutas de acceso y los senderos de grava cubiertos por una densa niebla y azotados por la lluvia.

El monte Fuji atrae cada año a más de 200.000 excursionistas durante su período oficial de apertura, de julio a septiembre.