Agencia de la ONU alerta sobre aumento de la pobreza por impacto de la guerra en Irán

Millones de personas podrían caer en la pobreza por el aumento en los costos de la energía, el impacto de un intenso fenómeno El Niño y las alzas en los tipos de interés, advirtió el jefe de la agencia de desarrollo de la ONU.

Los precios internacionales del petróleo se dispararon desde que Estados Unidos lanzó la guerra contra Irán en febrero, y Teherán tomó represalias contra los aliados de Washington en el Golfo, afectando los suministros de petróleo y gas.

Los déficits fiscales y la relación deuda-PIB aumentaron en todo el mundo desde la crisis financiera de 2008, mientras los gobiernos hacen frente a una serie de impactos, como aquellos provocados por la pandemia y las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

El jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander de Croo, abordó el tema con la AFP al margen de las reuniones del FMI y el Banco Mundial de esta semana en Bangkok.

"Debes reparar tu tejado cuando al mismo tiempo tu casa se está quemando", dijo a la AFP.

Agregó que los gobiernos de los países en desarrollo no tuvieron tiempo de construir mecanismos para amortiguar o resolver los problemas derivados de las crisis anteriores y se vieron obligados a enfrentar nuevos desafíos mundiales.

El FMI advirtió esta semana que, si bien el crecimiento económico resistió la crisis energética, la resiliencia depende mucho del auge de las inversiones en inteligencia artificial, y los países pobres sin exposición a esa tecnología enfrentan dificultades.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió que "se acerca el invierno" -una alusión a la popular serie de libros de fantasía "Juego de Tronos", dando a entender que se avecina un cataclismo si el mundo no se prepara para ello.

De Croo agregó que "algunos países tienen una casa bien protegida con dinero en el banco. Otros países tienen una casa sin tejado y no tienen dinero en el banco".

"Nos tambaleamos de una crisis a la otra, y lo que necesitan los países es algo de espacio y algo de tiempo, y acceso a financiamiento", dijo.

No recibir respuesta puede ser devastador. El PNUD advirtió en un informe que unas 130 millones de personas están en riesgo de caer en la pobreza este año si se mantienen los aumentos de precio de la energía y los alimentos.

El riesgo es mayor en el sur y este de Asia y África subsahariana, según el PNUD.

- Difícil de administrar -

Las economías avanzadas han visto un aumento en el rendimiento de bonos por las previsiones de inflación elevada y el creciente endeudamiento, lo cual propicia un aumento en los tipos de interés.

De Croo advirtió que eso afecta la posibilidad de que los países en desarrollo accedan al capital que necesitan para enfrentar los choques económicos.

Según el PNUD, el país en desarrollo promedio dedica 9,5% de los ingresos gubernamentales al pago de intereses, el nivel más alto en un cuarto de siglo y más del triple de los países de mayores ingresos.

"Se vuelve una situación difícil de manejar, y les quita todo el margen de formular políticas", dijo De Croo.

El ex primer ministro belga dijo que aprovecharía la cita de Bangkok para promover que las economías avanzadas y agencias multilaterales inviertan en el crecimiento económico, la resiliencia y la generación de empleos en el mundo en desarrollo.

Agregó que los recientes cortes en la ayuda internacional están impactando esos países.

El PNUD alertó que pueden venir más dificultades, debido al fenómeno climático El Niño, que se espera sea el más fuerte que se ha registrado.

El fenómeno podría provocar inundaciones, sequías y otros eventos extremos, que alcanzarían su punto máximo a inicios de 2027.

De Croo consideró que se necesita capital privado para enfrentar las peores consecuencias del cambio climático.