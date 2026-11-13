Actuar "ahora" frente a El Niño costará la mitad que hacerlo más tarde, advierte jefe del PNUD

Actuar ya para afrontar los efectos devastadores del fenómeno El Niño costará la mitad que hacerlo más tarde, aseveró Alexander De Croo, jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El fenómeno natural El Niño observado este año va camino de ser el más potente jamás registrado, y ya está causando estragos desde América hasta Asia.

"Las necesidades para afrontar el impacto de El Niño representan 36.000 millones de dólares si se hace ahora. Si no, el coste será de 73.000 millones, el doble. ¿Queremos anticipar y ayudar a la gente, o vamos a esperar y a sufrir las consecuencias", dijo en una entrevista con AFP en Antalya, donde se celebra la reunión climática de la COP31.

"No actuar es la política climática más cara" que hay, avisó en una entrevista a la AFP.

De Croo urgió a las delegaciones, instituciones financieras y organismos multilaterales como el FMI a facilitar la financiación de los países en desarrollo, para salvar vidas, cultivos e infraestructuras y, de paso, ahorrar dinero.

- Sin tiempo de recuperarse -

Las finanzas son uno de los temas más espinosos de las negociaciones.

Siguiendo el principio de responsabilidades "comunes pero diferenciadas", los países en desarrollo piden a los más ricos, responsables históricos del calentamiento global, que faciliten capital para hacer su transición hacia energías limpias y adaptarse a los efectos del cambio climático.

En un mundo plagado de elevadísimos ratios de deuda pública y conflictos, De Croo reconoció que no es tarea fácil.

"La financiación pública se ha puesto más difícil porque hay necesidades de invertir en ejércitos, de invertir en reducir el coste de la vida e invertir en el clima", explicó.

La ecuación es compleja "especialmente para los países en desarrollo. Desde el covid nunca tuvieron tiempo para recuperarse", al afrontar luego los impactos de la guerra de Ucrania, del conflicto en Oriente Medio "y ahora El Niño y el coste de la financiación".

El Niño es un fenómeno natural que se origina cada dos a siete años por un calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Esto a su vez altera el clima, los patrones de vientos y las precipitaciones.

Sus efectos son diversos: en las costas de Ecuador, Perú y Guatemala, los peces han migrado en busca de aguas más frías, con la consiguiente penuria para los pescadores locales.

En Indonesia fue el principal responsable de los gigantescos incendios de este año, al provocar un déficit de lluvias, según un informe publicado este viernes por el grupo World Weather Attribution (WWA).

- El coste del capital -

El PNUD opera en unos 170 países del mundo. Una de sus principales tareas consiste en asesorar a los gobiernos sobre cómo aprovechar los recursos ya contemplados en sus contribuciones climáticas nacionales (NDC, por sus siglas en inglés) para tareas de adaptación.

La otra prioridad complementaria es facilitar la llegada de capital a los países en desarrollo más golpeados por El Niño y el cambio climático.

Estos se quejan a menudo de las dificultades para atraer financiación pública o privada que no les genere al mismo tiempo mucha más deuda.

"El coste del capital es a veces elevado, porque hay un gran nivel de incertidumbre. Para prevenir eso hay que hacer reformas políticas, asegurarse de que hay marco legal y una estructura financiera estables, porque la inversión no va a lugares donde no hay confianza", expuso De Croo.

"Mejorar esa confianza es lo que hacemos y estamos trabajando en ello con 47 países en este momento", agregó.

El último informe del PNUD, publicado esta semana, recoge que en América Latina y el Caribe, la potencia del fenómeno natural El Niño podría causar una pérdida acumulada de "al menos el 2% del PIB" los tres próximos años, y empujar a la pobreza a otras 4,8 millones de personas.

Al tratarse de países de renta media, puntualizó De Croo, el foco está en el manejo óptimo de sus propios recursos.

"Trabajamos con ellos a partir de sus propias finanzas", asesorando sobre cómo "mejorar la base impositiva y garantizar que se usa ese ingreso" para afrontar los efectos del cambio climático y El Niño.