Etcheverry avanza y Trungelliti tropieza en su estreno en Barcelona

Cara y cruz para el tenis argentino en el primer día del torneo ATP 500 de Barcelona. Tomás Martín Etcheverry venció en primera ronda al británico Jack Draper, que abandonó lesionado, mientras que Marco Trungelliti no pudo con el serbio Hamad Medjedovic.

Etcheverry, 29º del mundo, se benefició del abandono por lesión de Draper (28º) en un tercer set de un partido que tenía bien encaminado el argentino (3-6, 6-3, 4-1), que se medirá en segunda ronda con el portugués Nuno Borges (52º).

Trungelliti (79º), que accedió al cuadro final en la ciudad catalana como "Lucky Loser", perdió 7-5, 6-4 ante Medjedovic (88º).

La armada argentina en Barcelona la completan Sebastián Báez, Mariano Navone, Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo, que disputarán el martes sus partidos de primera ronda.

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, es el primer cabeza de serie en Barcelona y se enfrentará al finlandés Otto Virtanen también el martes.

--- Resultados del lunes en el ATP 500 de Barcelona, que se disputa sobre tierra batida:

-- Individual masculino - Primera ronda:

Hamad Medjedovic (SRB) derrotó a Marco Trungelliti (ARG) 7-5, 6-4

Nuno Borges (POR) a Adrian Mannarino (FRA) 6-3, 6-4

Tomás Etcheverry (ARG) a Jack Draper (GBR/N.8) 3-6, 6-3, 4-1 y abandono

Cameron Norrie (GBR/N.7) a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-4, 6-7 (5/7), 6-4

Ethan Quinn (USA) a Reilly Opelka (USA) 7-5, 7-6 (9/7)

Rafael Jodar (ESP) a Jaume Munar (ESP) 6-1, 6-2

Corentin Moutet (FRA) a Ignacio Buse (PER) 6-4, 6-4