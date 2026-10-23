World of Coffee Panamá 2026 reúne a 300 expositores de 35 países y posiciona al país como capital del café

Este viernes se llevó a cabo la inauguración del World of Coffee 2026 en el Panama Convention Center, un evento internacional que por primera vez se celebra en Latinoamérica. La cita, organizada por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA) en alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), se desarrolla del 22 al 25 de octubre.

El encuentro reúne cifras que confirman su alcance global: 300 expositores de 35 países, cafés de más de 17 orígenes y 60 baristas de todo el mundo, con la expectativa de recibir a 13,000 visitantes. La agenda incluye campeonatos, talleres, conferencias, exhibiciones y degustaciones, posicionando al país como sede clave de la industria cafetera mundial.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó del acto y estuvo acompañado por la primera dama Maricel Cohen de Mulino y los ministros Juan Carlos Orillac, de Presidencia; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Maruja Herrera, de Cultura; y Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario. “Me siento muy orgulloso de que este evento se realice por primera vez en la región latinoamericana, en un país productor como el nuestro”, expresó Mulino, quien instó a los asistentes a recorrer las zonas productoras del país. “Los invito a conocer nuestras regiones cafetaleras, tanto de bajura como de altura, porque me dicen los que saben que ambos son extraordinariamente buenos”, destacó.El encuentro ofrece una plataforma clave para fortalecer las relaciones comerciales entre productores y compradores internacionales, promover el intercambio de conocimientos y presentar las últimas tendencias en innovación y sostenibilidad dentro de la industria.

Como parte de esta vitrina internacional, la agenda contempla el Campeonato Mundial de Baristas 2026 y más de 10 charlas científicas sobre genética, producción, procesamiento, calidad, mercados y nuevas tendencias de consumo. También destacan el Simposio Geisha, que reúne a productores e investigadores para analizar los atributos únicos del café de especialidad panameño, y la Gala de Premiación a la Excelencia del Ecosistema del Café Panameño. “Este hito histórico consolida a Panamá como centro de excelencia cafetera y de innovación en América Latina”, sostuvo el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino.