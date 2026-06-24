Wall Street cierra dispar a la espera de los resultados de Micron

La Bolsa de Nueva York cerró con tendencia mixta el miércoles, ya que el sector tecnológico no logró repuntar a pocas horas de la publicación de los resultados del fabricante de chips de memoria Micron, considerado un barómetro en el rubro de los semiconductores.

El índice Nasdaq, que agrupa las principales acciones tecnológicas, cayó 0,43%, el Dow Jones ganó 0,35% y el ampliado S&P 500 avanzó 0,10%.

“Los inversores siguen cuestionándose las masivas valoraciones de las compañías del sector de la inteligencia artificial”, dijo a la AFP Jack Ablin, analista de Cresset.

Las acciones de los semiconductores -esenciales para los centros de datos donde se entrenan los modelos de inteligencia artificial (IA)- continuaron con la caída de la jornada previa. Sandisk cedió 2,15%, Intel 0,28%, AMD 0,15% y el gigante Nvidia 0,56%.

Micron, otro de los grandes nombres del sector, cayó 0,37% después de ceder más de 13% en la jornada anterior.

Los operadores estuvieron durante la sesión a la espera de los resultados financieros del grupo de Idaho para el tercer trimestre de su año fiscal, que fueron publicados después del cierre de Wall Street.

“Unas previsiones alentadoras podrían bastar para dar un impulso a Micron y, al mismo tiempo, revitalizar al sector de los semiconductores”, dijo David Morrison, de Trade Nation.

Recientemente, Micron se sumó al club de las empresas con capitalizaciones de mercado por encima de 1 billón de dólares. Desde el comienzo de año, el precio de su acción se ha más que triplicado.