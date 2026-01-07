Vigilarán que cumplan con los paquetes de viajes al Mundial

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) vigilará que las agencias de viajes cumplan con sus paquetes para el Mundial de Fútbol 2026, aseguró el administrador de la entidad, Ramón Abadi.

Abadi explicó que el listado de agencias publicado por la entidad no se trata de una recomendación de una empresa en particular, sino un documento que contiene la información de las compañías que han notificado a la ACODECO que estarán ofreciendo planes para el evento futbolístico.

En declaraciones a Metro Libre, Abadi señaló que, “el listado es simplemente una guía orientativa a los panameños, para garantizar la seguridad a los consumidores y que sus derechos sean respetados”.

En caso de que el consumidor decida reservar un servicio con una agencia que no figure en el listado y tenga un inconveniente, Abadi aclaró que, “igual podrán presentar su reclamo ante eventuales irregularidades, y la entidad le brindará el apoyo correspondiente”.

Abadi indicó que para registrarse en el listado “las agencias deben estar debidamente acreditadas en Panamá, contar con permiso para ejercer la actividad, tener presencia en el país y cumplir con el pago de fianzas, seguros e impuestos”.

Además, recordó que “estas deben respetar los beneficios establecidos por la Ley 6 de 1987, que contempla descuentos para jubilados y personas con discapacidad”.

Finalmente, Abadi reiteró la invitación a las agencias que planean vender paquetes mundialistas a sumarse a la iniciativa, siempre que cuenten con “la cédula del representante legal, el aviso de operaciones y la licencia como agencia de viajes”. Agregó que, “pueden enviar la documentación por correo o presentarla en las oficinas de ACODECO”.