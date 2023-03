Veraguas: Se impulsa el agro y la construcción

Empresarios y autoridades de la provincia de Veraguas proponen fomentar la seguridad jurídica y confianza para atraer nuevas inversiones a la zona e impulsar la actividad comercial que avanza a pasos lentos.

Angelo Solanilla, presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas afirmó que en “Mariato y Santa Catalina están creciendo muchísimo, nuevas construcciones y productos turísticos. Con la carretera de Pixvae esperamos que esa zona crezca también”.

Por su parte, José Concepción, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos capítulo de Veraguas, indicó que “el sector agropecuario definitivamente que si ha visto un impulso, porque el productor tiene un vicio muy grande, que es el vicio de trabajar. Vislumbro que sí hay apoyo del gobierno referente a una renegociación del tratado (con EE.UU.) y que haya una disminución en los insumos (precios) agropecuarios el sector va para adelante”.

El alcalde del distrito de Santiago Samid Sandoval manifestó que “hemos notado una reactivación económica parcial, por ejemplo, el sector de la construcción se ha activado. Hay proyecto sobre todo de la empresa privada, como por ejemplo, centros comerciales, comercios medianos y la construcción de promotoras de barriadas. Vemos que hay una activación en el sector transporte. El agro cuenta con empresas sólidas que producen alimentos desde Veraguas, se ha hecho notoria la producción”.

En ese sentido, Fulvia Vargas, presidenta de la Cámara de Comercio de Veraguas, explicó que “hay muchas proyecciones, muchos proyectos, pero se están haciendo análisis. Es en la industria y en la parte de agro. El comercio está caminando un poco. Ha mejorado desde que la pandemia nos atacó y empezamos a trabajar pudiera mejorado un 25% (la actividad económica). Hay bastante desempleo, mucha informalidad. No he visto movimiento de inversiones de afuera porque un inversionista llega a un lugar y no ve seguridad, creo que nadie está loco para hacer inversiones”.

Sin embargo, la empresaria resaltó que “Veraguas tiene mucho potencial por desarrollar. El turismo es un área que si se hace bien va a tener una fuente económica que va a fluir en toda la región, en la parte del comercio, el agro, la ganadería y la industria”.