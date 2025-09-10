Economía

Un 47% de las empresas con tendencia positiva de ventas

Según el sondeo, la evaluación positiva más alta de ventas corresponde a servicios financieros que incluyen actividades de factoring, financieras, y administración de activos. Las actividades de servicios profesionales reportaron los resultados más bajos

Un 47% de las empresas con tendencia positiva de ventas
Yessika Calles
10 de septiembre de 2025

El Informe de Actividad Económica Agosto 2025, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE, reveló que un 47% de las empresas consultadas mantiene una tendencia positiva de ventas, un aumento de un punto porcentual en comparación con agosto del año anterior, y cinco puntos por encima del promedio registrado por este indicador en los últimos doce meses.

El estudio en el que participaron 232 compañías, reveló que un 26% de las empresas mantiene un tendencia de ventas igual al mismo periodo del año anterior y un 27% una tendencia menor.

El sondeo indica que “el 24% de los encuestados reportaron que aumentaron el número de empleados durante el último mes, un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación al mes anterior; 61% lo mantuvieron y 14% redujeron. Por otro lado, 32% esperan aumentar el número de empleados durante los próximos doce meses y 55% esperan mantener el mismo número”.

Esta es una medición realizada a través de un cuestionario distribuido entre empresas de diversas actividades económicas. El Objetivo es realizar una medición rápida entre un grupo de empresas sobre sus resultados y perspectivas.

24%
de los encuestados aumentaron el número de empleados.
Tags:
empresas
|
Empleos
|
Positiva
|
elemente
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR