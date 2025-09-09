UMIP y VT Shipping firman convenio para formación marítima en Panamá

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y VT Shipping International Inc., empresa especializada en transporte y suministro de combustible marino, suscribieron un convenio de cooperación para impulsar el desarrollo académico y profesional del sector marítimo panameño.

El acuerdo fue firmado por el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, y el presidente de VT Shipping International, Edwin Ros, quienes destacaron que “esta alianza representa un paso decisivo en la consolidación de oportunidades de formación para los futuros profesionales de la marina mercante”.

Entre los beneficios principales del convenio se incluyen la implementación de un programa de prácticas profesionales y pasantías a bordo de naves de VT Shipping y en sus operaciones terrestres, así como el intercambio de experiencias, información técnica y conocimientos.

Además, se contempla la colaboración en investigaciones, consultorías y proyectos de extensión de interés mutuo, y el diseño y ejecución de programas de capacitación técnica marítima, “orientados a fortalecer competencias y elevar la competitividad del recurso humano”