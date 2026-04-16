UMIP gestiona plazas de formación práctica con BSM Cruise Services

Una delegación de la Universidad Marítima Internacional de Panamá se reunió con representantes de BSM Cruise Services para presentarle su oferta académica orientada a la formación integral de profesionales del sector marítimo, destacando los programas dirigidos a oficiales de cubierta, máquinas y electrotecnia.

En la reunión, los representantes de la universidad expusieron a la empresa internacional, dedicada a la gestión integral de los aspectos técnicos, náuticos, hoteleros, de catering y de la tripulación de los cruceros, las capacidades institucionales para el desarrollo e impartición de cursos bajo estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI), incluyendo formación básica, avanzada y especializada, adaptada a las exigencias actuales de la industria de cruceros.

De acuerdo con el vicerrector académico, Roberto Aparicio, la reunión permitió intercambiar perspectivas sobre posibles áreas de cooperación, fortaleciendo los vínculos entre la academia y la industria, con miras a generar oportunidades de embarque, formación práctica y desarrollo profesional para los cadetes de la UMIP en el sector de cruceros a nivel global.

La conversación se desarrolló en el marco de la participación de la UMIP en Seatrade Cruise Global, el encuentro internacional más importante de la industria de cruceros, realizado del 13 al 16 de abril en el Miami Beach Convention Center, en Estados Unidos.